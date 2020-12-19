2020/12/19 | 19:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال الجلسة 32 لمجلس النواب first appeared on عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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