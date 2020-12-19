طفرة جديدة من كورونا تبدأ بالانتشار في العالم.. واللقاحات الجديدة قد تكون “غير فعالة” معه!

2020/12/19 | 19:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلن كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي، اليوم السبت، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة.

وقال ويتي إن السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق إنجلترا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع.

وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن الطفرة الجديدة أكثر فتكا من سابقاتها أم أنها قادرة على مقاومة اللقاحات المضادة لكورونا، موضحا أن أبحاثا علمية جارية لتأكيد أو نفي ذلك.

وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في 14 ديسمبر، بالكشف عن طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تنتشر بوتيرة سريعة بجنوب شرق المملكة، بما في ذلك لندن.

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