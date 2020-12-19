الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في نينوى: تصل إلى الحدود السورية

2020/12/19 | 19:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق الحشد الشعبي، السبت، عملية أمنية في جزيرة الحضر غرب نينوى وصولا الى الحدود السورية.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2020)، أن "قوات اللواء ٢٥ واللواء ٤٤ في هيئة الحشد بإسناد الكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع نفذت عملية لتمشيط وتطهير جزيرة الحضر بحثا عن مطلوبين".

وأضاف، أن "الكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع انهت واجبها في اليوم الأول للعملية بتدمير العديد من المضافات غربي الجزيرة وصولا إلى الحدود السورية".

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