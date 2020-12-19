رسمياً.. ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي

2020/12/19 | 19:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }دولية:الفرات نيوز}استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من معادلة الرقم التاريخي المسجل بإسم الأسطورة البرازيلية بيليه، كأكثر لاعب في التاريخ تسجيلاً للأهداف مع نادٍ وحد.

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