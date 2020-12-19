2020/12/19 | 19:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول وقفة احتجاجية في العراق على ارتفاع الدولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول وقفة احتجاجية في العراق على ارتفاع الدولار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول وقفة احتجاجية في العراق على ارتفاع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).