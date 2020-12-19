2020/12/19 | 19:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، أن الصعود بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الى نحو 1450 دينار في قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 لا يخالف الدستور الاتحادي.

وأضاف حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الدستور الاتحادي لم يتطرق الى هذه المسألة، مبينا ان قانون البنك المركزي تطرق الى مسألة النقد وقيمته وتحديده طبقا لقانون البنك رقم 56 لسنة 2004 والذي صدر في زمن الحاكم المدني بول بريمر والذي اطلق صلاحيته في تحديد الاسعار.

واشار الخبير القانوني الى، ان رفع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لا تعتبر مخالفة قانونية او دستورية، مؤكدا ان البنك المركزي هيئة مستقلة، وان مجلس النواب لا صلاحية لديه في الطعن او التدخل في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أصدر في وقت سابق من اليوم السبت، بيانا حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مؤكدا ان سعر الصرف ابتداءا من يوم غدا الأحد سيكون 1470 دينار للدولار الواحد.

وللإطلاع على بيان البنك بالامكان النقر هنـــــــــــــــــــا.

فيما اعلنت وزراة المالية في الحكومة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد ناتجة عن التراجع الحاد في الايرادات النفطية المرتبطة بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي، مؤكدة ان قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط.

وللإطلاع على بيان المالية الاتحادية يرجى النقر هنــــــــــــــــا.

PUKmedia هاميار علي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: لا مخالفة دستورية أو قانونية في رفع سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: لا مخالفة دستورية أو قانونية في رفع سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).