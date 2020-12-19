ابن اخ مدير مكتب الكاظمي يهاجم الحكومة:

2020/12/19 | 19:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كتب ابن اخ مدير مكتب رئيس الوزراء المدعو محمد جوحي منشور له عبر موقع فيسبوك، يهاجم فيها حكومة مصطفى الكاظمي، قائلا " قدمـي فـي الحكومـة وأحزابهـا ومليشياتهـا فـي البـدء، والنصـف، والخاتمـة..!

وتأتي هذه التغريدة المثيرة لـ"جوحي" رغم تكريمه من قبل حكومة الكاظمي بنقله من دئرة الطب العدلي ا...

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