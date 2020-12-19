مُكافحة الإرهاب: تنفيذ 253 عملية عسكرية ضد داعـش خلال العام الحالي

2020/12/19 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، تنفيذه أكثر من 253 عملية عسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية خلال العام الحالي.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيهاتٍ مُباشرة من القائد العام للقُوات المُسلحة وبإشراف وتخطيط مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والوِحدات التكتيكية للعمليات الخاصة من تنفيذ 253 عملية خلال العام الحالي، استطاعت من خلالها القوات الأمنية، إلقاء القبض على 292 عُنصراً إرهابياً وقتل 206 آخرين".

وبين أن "هذه العمليات تمت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".

وأضاف، أن "فرق الأمن الرقمي التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب نجحت في تعقُب 26280 حسابا للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التراسُل الفوري".

وتابع أن "العمليات التي نفذها جهاز مُكافحة الإرهاب تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومُستقرة لحياة شعبنا العراقي عبر مواصلة عمليات تعقُب واستهداف خلايا الإرهاب و منصاته الإلكترونية التي تنشُر الكراهية والتطرف بين أطيافه".

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