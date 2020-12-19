ميسي يعادل الرقم التاريخي للأسطورة بيليه

2020/12/19 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا) بتسجيله هدف التعادل لفريقه برشلونة الاسباني في مرمى فالنسيا 1-1، السبت، في المباراة المقامة حاليا على ملعب كامب نو ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

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