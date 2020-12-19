ميزان الإعلام و جالية العرب في أنقرة

2020/12/19 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هاجر التميمي

تمثل وكالات الإعلام مصدرا مهم في

المجتمعات المستهدفة، ولقد تبوأت هذه

المؤسسات الصدارة في التعامل مع

الأحداث وتغطية مجرياتها للجمهور عبر

شبكاتها ومراسليها.



أما المجتمعات التي

تفتقر لل

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