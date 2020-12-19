بالوثائق.. عالية نصيف: الفاسدون متواطئون مع شركة هندية (مسجلة سويدية) لسرقة القرض السويدي المقدم للعراق

2020/12/19 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة

والادعاء العام بفتح تحقيق مع شركة

كالباتارو التي تمتلك هويتين (هندية

وسويدية) التي هي غطاء لعملية فساد بحجة

تنفيذ شبكات الضغط العالي ومحطات

ثانوية من خلال قرض للع

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