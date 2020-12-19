المصلحة العامة هي أساس البناء

2020/12/19 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:يوسف السعدي

الخطوة الاولى التي يتم من خلالها بناء

وتطور البلدان, هي ان يكون هدف من يتولون

ادارة تلك البلدان هي خدمة المجتمع,

وحتى ولو كان ذلك على حساب مصالحهم

الشخصية ومصالح احزابهم.

يجب العمل

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