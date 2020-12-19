كتلة كردية:بارزاني لن يسلم النفط لبغداد وعلى الحكومة المركزية التفاوض مع تركيا

2020/12/19 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت كتلة المستقبل الكردستانية، السبت، بعدم نجاح اي اتفاق نفطي مع الاقليم، مبينة ان البارزاني لا توجد لديه اي نية لتسليم النفط الى بغداد، مبينة ان الحل الامثل هو الاتفاق مع تركيا على ايقاف تهريب النفط.

وقال رئيس الكتلة سركوت شمس الدين لـ/المعلومة/ ان “مسعود البارزاني لا توجد لديه اي نية لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية في بغداد “.

واضاف ان “اصراره على عدم التسليم سيفشل اي اتفاق مع الاقليم حول الصادرات النفطية مع كردستان”، مشيرا الى ان “الحل الامثل هو تفاوض الحكومة المركزية مباشرة مع تركيا والاتفاق على ايقاف تهريب النفط من الاقليم الى تركيا”.

وتابع ان “هذه الخطوة من شانها دفع البارزاني للرضوخ وتسليم واردات النفط للحكومة المركزية”.انتهى25و

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