جدول اعمال جلسة البرلمان يتضمن مناقشة اربعة تشريعات جديدة

2020/12/19 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأ مجلس النواب عقد جلسته الجديدة مساء اليوم ، برئاسة النائب الثاني بشير حداد ، ويتضمن جدول اعمالها تقرير ومناقشة اربعة تشريعات واستمرار مناقشة مشروع تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية./انتهى5

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