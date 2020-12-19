العمليات المشتركة تعلن نتائج عملياتها الأمنية في 5 محافظات

2020/12/19 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، نتائج عملياتها الأمنية في خمس محافظات عراقية.وذكرت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أن القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات سامراء، عثرت على وكر يحتوي أعتدة وظروفا فارغة وخنادق وصاروخ كاتيوشا ودروعا ء، تم إتلافها تحت السيطرة".واضافت :" ان الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أربعة إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار".وأكدت:" أن قيادة الشرطة الاتحادية التابعة إلى وزارة الداخلية نفذت واجب تفتيش في محافظة كركوك ، عثرت خلاله على مجموعة كبيرة من العبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش .وقد تم إتلافها"، مشيرة الى :" مداهمة قوات الحشد الشعبي أوكار عناصر عصابات داعش في وادي الصفا جنوب جزيرة الحضر، فيما أحبطت قوات اللواء 47 من الحشد الشعبي محاولة للإرهابيين في منطقة العويسات بجرف النصر، وتمكنت من قتل 5 إرهابيين كحصيلة أولية، بينما ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على خمسة عناصر إرهابية في قضاء الطارمية في العاصمة بغداد"./انتهى7

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