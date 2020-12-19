2020/12/19 | 19:53 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 ديسمبر 2020 | 07:46 مساءً

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الأمريكان يسرقون النفط السوري عبر أنابيب تم مدها في دجلة إلى الأراضي العراقية

أعلنت وكالة “سانا” السورية الرسمية، السبت، أن القوات الأمريكية بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” قامت بسرقة النفط السوري الخام يومياً من حقول منطقة الجزيرة السورية وقامت مؤخراً بمد أنابيب تعبر نهر دجلة في منطقة سيمالكا إلى الأراضي العراقية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية في منطقة المالكية إن “قوات الاحتلال الأمريكي بدأت من جديد بسرقة عشرات البراميل من النفط الخام يوميا عبر أنابيب قياس 10 إنشات تم مدها من الأراضي السورية في منطقة سيمالكا عبر مياه نهر دجلة إلى الأراضي العراقية بعد نقلها بالصهاريج من حقول كراتشوك شمال شرق رميلان والتي تفرغ حمولاتها في خزانات بمنطقة سيمالكا ثم يتم ضخ النفط عبر الأنابيب الممدودة في النهر إلى الأراضي العراقية”.

ولفتت إلى أنه “يتم ضخ مئات البراميل من النفط الخام المسروق يوميا عبر هذه الأنابيب إضافة إلى عشرات الصهاريج المحملة بالنفط الخام التي تخرجها قوات الاحتلال الأمريكي أسبوعيا إلى الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية والتي أحدثتها لهذا الغرض كمعبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية”.

وأشارت الى أن “قوات الاحتلال الأمريكي تواصل نشر عدد من قواتها في مناطق آبار النفط لسرقة النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على حوامل الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب الذي دعمه الغرب لتدمير البنية التحتية في البلاد”.

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