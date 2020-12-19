بغداد تتوصل إلى اتفاق مع أربيل بشأن موازنة 2021

2020/12/19 | 20:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الإقليم تعهدت بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية (Getty)

أعلن وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، السبت، التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان شمالي البلاد، بشأن الموازنة المالية للعام المقبل 2021.وقال علاوي، في بيان وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن وزارته "توصلت إلى اتفاق مع كردستان على موازنة 2021"، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن الاتفاق.



وجاء بيان وزير المالية بعد جلسة طارئة للحكومة ناقشت خلالها مشروع الموازنة المالية للبلاد للعام المقبل.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، يوم الأحد".

وأعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، أن الاتفاق المالي مع حكومة إقليم كردستان، شماليّ البلاد، ضُمِّن بمشروع قانون موازنة 2021.

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، قد أعلن من بغداد، الاثنين الماضي، التزام إقليم كردستان تسليم النفط والإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه إنهاء الأزمة المالية بين الطرفين.

كان وفد من إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية آوات جناب، قد وصل إلى بغداد في الـ3 من الشهر الجاري، لبحث حصة الإقليم في الموازنة المالية، وكذلك صرف الرواتب المتوقفة للعام الحالي.‎وكانت الحكومة الاتحادية قد قطعت رواتب موظفي الإقليم منذ إبريل/ نيسان الماضي، بعدما قالت إن حكومة الإقليم لم تلتزم الاتفاق المبرم في 2019 والقاضي بتسليم أربيل كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام لبغداد، وهو ما نفته حكومة الإقليم.ومنذ إسقاط النظام السابق عام 2003، كانت حصة الإقليم من الميزانية المالية تبلغ 17 في المئة، إلا أن بغداد خفضت النسبة إلى نحو 12 في المئة بعد التوتر بين الجانبين في أعقاب استفتاء الانفصال عام 2017.

(الأناضول، العربي الجديد)

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