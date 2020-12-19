المالية: رفع سعر صرف العملة قرار سياسي للقيادة العراقية

2020/12/19 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة المالية ان رفع سعر صرف العملة هو قرار سياسي للقيادة العراقية وسيعالج جانب كبير من الازمة الناتجة عن التراجع الحاد في الايرادات النفطية كما ارتبط ايضا بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تتم معالجتها جدياً.

وأشارت الوزارة في بيان الى ان قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً وان الحكومة والبنك المركزي سيعملان على تثبيت السعر الجديد، وأضاف البيان ان الاقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع دخول الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ.http://www.mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=886

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