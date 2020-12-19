2020/12/19 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).