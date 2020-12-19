2020/12/19 | 20:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تسمح بعودة الجمهور للملاعب والقاعات الرياضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسمح بعودة الجمهور للملاعب والقاعات الرياضية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تسمح بعودة الجمهور للملاعب والقاعات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).