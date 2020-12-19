2020/12/19 | 20:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر السفير العراقي في انقرة حسين الجنابي، السبت، ايضاحا بشأن التاشيرات مع تركيا.وذكر الجنابي في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، ان “من ضمن مخرجات الزيارة الرسمية للوفد الحكومي العراقي الى أنقرة هو الإتفاق على العودة للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين البلدين بعد النظر في صلاحيتها لفترة ما بعد داعش وربما تعديل أو إضافة فقرة او إثنتين لمعالجة المخاوف الأمنية التي أدت الى تعليق العمل بها من قبل الجانب التركي، والتي انتهت بالنتيجة الى اللجوء الى التأشيرات اللاصقة”.وتابع ان “منذ شهر أيار الماضي أصبح الحصول على تأشيرات الدخول صعب ومكلف ومربك، وقد عملنا على تجنيب المواطنين هذه […]

ظهرت المقالة توضيح بخصوص التأشيرات مع تركيا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح بخصوص التأشيرات مع تركيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح بخصوص التأشيرات مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).