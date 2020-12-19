أميركا .. والشيوعية (3) - فؤاد النمري

2020/12/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري أميركا ..



والشيوعية (3) قبل عدة أسابيع نشرت الصحف الأميركية عن الرئيس هاري ترومان يبالغ في التذلل لستالين إثناء مؤتمر بوتسدام في نهاية يوليو 45 من أجل أن يساعده في الحرب على اليابان بعد أن حاربت أميركا أربع سنوات في مواجهة اليابان دون نجاح يذكر .



كان ذلك في الأيام الأولى لمؤتمر بوتسدام قبل أن تصل ترومان أخبار نجاح العلماء الأمريكان في تفجير أول قنبلة ذرية في 16 يوليو 45 ؛ وبدا أن ......





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