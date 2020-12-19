وباء -كورونا- مجرد غطاء لتقاسم الملكية مجدداً - رأي اقتصادي - مشعل يسار

2020/12/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار قال الدكتور في الاقتصاد، الأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية سيرغي غلازييف، إن وباء كوفيد -19 ذريعة مناسبة لإعادة توزيع الملكية مرة أخرى.هذا هو المغزى الرئيسي لأحداث عام 2020.وقد توصل غلازييف إلى هذا الاستنتاج بالربط بين الألغاز التالية:اللغز الأوليقوم المستثمرون والمصرفيون الأمريكيون حالياً بشراء كميات هائلة من الذهب.اللغز الثاني:بعد فترة وجيزة من هذه الأح ......





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