العراق ’يخطو’ على طريق إنهاء ظاهرة التعذيب

2020/12/19 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش مجلس النواب، السبت، مقترح قانون مناهضة التعذيب في العراق، في ظل استمرار التحذيرات الدولية، من وجود ممارسات يتعرض لها المعتقلون في السجون العراقية.

وبحسب ورقة جدول الاعمال الذي تلقى "ناس" نسخة منها، (19 كانون الاول 2020)، فقد تضمنت أولى فقراتها (تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون مناهضة التعذيب).

ومنذ سنوات، تطالب منظمات حقوقية عالمية، معنية بحقوق الإنسان، بضرورة تشريع القوانين التي تُنهي ظاهرة التعذيب في السجون العراقية، حيث سجلت العديد من الحالات السابقة، وبعضها توفي إثر تعرضه للضرب المبرح، أو العقاب القاسي على يد المحققين، او عناصر الشرطة.

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مطالبات بتحقيق عاجل في وفاة معتقل بمركز مكافحة إجرام الرفاعي

وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق، على ضرورة أن يدق ناقوس الخطر لدى المشرّعين العراقيين لكي يقرّوا قانونا ضد العنف الأسري.

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بالتحقيق في العنف الأسري وملاحقته قضائيا، وضمان العقوبات المناسبة لهذا الأمر.

واشارت المنظمة إلى أنه لا يزال العنف الأسري مشكلة خطيرة في العراق.



حيث أن واحدة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري الجسدي.



كما وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط عام 2012 أن 36%على الأقل من النساء المتزوجات تحدثن عن تعرضهن لشكل من أشكال الأذى النفسي من أزواجهن، و23% للإساءة اللفظية، و6% للعنف الجسدي، و9% للعنف الجنسي.

وتعثرت الجهود البرلمانية لتمرير مشروع قانون مناهض للعنف الأسري طوال 2019 و2020.

وقالت وحدة الجميلي، عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض النواب اعترضوا على القانون لأنهم لا يعتقدون أنه ينبغي للدولة معاقبة جرائم الشرف أو عقاب الوالدين الجسدي لأطفالهم.

اما رئيسة منظمة نساء من أجل السلام شذى ناجي قالت ، إن أحد النواب قال لها: "هل تريدين حقا جعل مجتمعنا مثل المجتمع الغربي، فلا يمكنني حتى معاقبة ابني إذا عاد إلى المنزل متأخرا؟".

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حفلات تعذيب والدولار ثمن البراءة!

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