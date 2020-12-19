2020/12/19 | 20:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }دولية: الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن يوم غد الأحد، ستبدأ إجراءات جديدة ترفع مستوى القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. قيود جديدة بدأ من الغد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. قيود جديدة بدأ من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).