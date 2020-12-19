تخفيض قيمة الدينار العراقي خطأ قاتل

2020/12/19 | 20:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على اي حال، ان كان هناك الان نوع من الاستقرار في الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و حتى السياسي و منذ عام ٢٠٠٣ ، فانه يعود بصورة او اخرى الى استقرار سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار ، و هذا يعتبر من اهم حسنات البنك المركزي العراقي الذي اتخذ هذا القرار الصحيح بشاًن تثبيت سعر صرف الدينار ، و كان هذا يحصل من بين عشرات القرارات و الإجراءات الناقصة و غير الصحىحةً التي كانت تتخذ من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة .

وكما روج في الاعلام ، هناك تصريحات من قبل السيد الوزير المالية و كذلك من خلال تسريب بنود موازنة ٢٠٢١ للاًعلام ، بانها ثمة نية حكومية لاتخاذ اجراء بخصوص تخفيض قيمة الدينار الى ( ١٤٥٠ دينار او اكثر او اقل ) مقابل الدولار الواحد بعد ان كانت هذه القيمة مستقرة عند ( ١٢٠٠ دينار ) في الفترة السابقةُ و التى جلبت معها هذا النوع من الاستقرار في الفترة السابقة ان كان يعتبر فعلاً استقراراً .

وكما روجت أيضاً ان الحجة في اتخاذ هذا الاًجراء مستفبلاً ، هي لكي يكون سعر صرف الدينار اكثر ( موائمةً و توافقاً ) مع الظروف الاقتصادية الحالية و لاًجل الحفاظ على الرصيد الدولاري المتولد عن الصادرات النفطية.

او ربما سيكون اتخاذ هذا الاًجراء بتوصية من قبل ( الصندوق النقد الدولي ) ، كما يشاع ،كأحد من مقترحاته لاجل قيام العراق بالإصلاحات المالية و النقدية في الاقتصاد العرافي ، و كشرط من شروط تقديمه لمعونات اقتصادية التي يحتاجها العراق .

هذا في الوقت الذي ، نحن هنا لانقلل من أهمية توصيات الصندوق النقد الدولي في تحقيق الإصلاحات المالية و النقدية في البلدان التي تعرف بالبلدان النامية و التي تعاني من العجز المالي و النقدي، الا انه ثبت تاريخيا من خلال التطبيق العملي ، ان توصيات و اجراءات الصندوق اكثر نجاحا ، لحد ما ، في البلدان النامية التي تتسم بنوع من الاستقرار السياسي و الاًمني و المجتمعي ، مثلاً ، في الاْردن و الغرب ، في حين نجدها اكثر مثيرة للمشاكل الاقتصادية و الاضطرابات المجتمعية و السياسية في داخل البلدان التي تعمها المشاكل المجتمعية و الأمنية و الاضطرابات ، كالتي تحصل على سبيل المثال، في مصر و لبنان ، و العراق غير مثال للنموذج الأخير .

على اي حال ، العراق الحالي يكفيه العديد من المشاكل التي يعاني منها ، و ان قامت الحكومة بتلك الاجراءات المتسربة من بنود موازنة ٢٠٢١ و المتمثلة ب؛-

١- رفع ( ضريبة الدخل ) على رواتب الموظفين بنسب اعلاه من السابق .

٢- رفع ( الدعم الحكومي ) عن بعض سلع استهلاكية ضرورية كالوقود ...الخ .

٣- رفع مستويات ضراىًب الغير المباشرة على عدد من السلع .

٤- هذا إضافةً الى وجود النية - كما تروج لهاً - في رفع سعر صرف الدولار الى ( ١٤٥٠ دينار )، و الى اخره من اجراءات اخرى مرتقبة .

ختاما ....ان الحكومة العراقية الحالية تستطيع ان تقوم باجراءات خاصة و اعادة النظر بخصوص ( تخفيض حدود النفقات العامة ) اي النفقات التشغيلية للأعمال الحكومية في موازنة ٢٠٢١ ، بدلاً من ان تقوم بالأجراءات الأربعة اعلاه ، حيث ان الكثير من بنود النفقات العامة التي تنفق فعلاً غير مجزية و هي لا تحقق الكفاىًة الاًقتصادية المنشودة منها .



حيث ان حجم النفقات الغير مجزية ( غير عقلانية اقتصادياً ) التي من الممكن ان توفر من الموازنة - ان قامت الحكومة بذلك - كفيل بتغطية العجز المالي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي ، بدلاً من القيام بتلك الإجراءات الضاغطة على المواطن .

لذا ان كانت هناك نية حكومية للقيام بتلك الأجراءات المالية و النقدية المذكورة اعلاه ، و هي لاتنسجم مطلقاً مع الوضع المجتمعي و الاقتصادي و السياسي و الاًمني العراقي ، على الأقل في الوقت الحاصر، ولاسيما اجراء بخصوص تخفيض قيمة الدينار امام الدولار ، و هو سيوًدي بالنتيجة الى حدوث ( ارباك و اضطراب و تدهور ) في جميع( المعاملات الاقتصادية ) بما فيها التجارية و المالية و النقدية بين المتعاملين في أسواق ( الاستهلاك و الانتاج و الاستثمار ) و كذلك امكانية حدوث خلل أعمق في ( التوازن الاقتصادي العام ) الذي في الاساس يعتبر توازناً مختلاً داخلياً خارجيا ً، ناهيك عن توقعات بحصول مشاكل اجتماعية و ثاًرية بين المواطنين و المتعاملين في الأسواق المتنوعةً.

و كل هذه الظروف ان حصلت ، فانها توًدي الى قلب الأوضاع في العراق الى ما لا يحمد عقباها قبل اعادة هذا التوازن من جديد ، و هذا ما لا يتمناه احد .

د.



اراس حسين دارتاش

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