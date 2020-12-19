مجلس النواب يرفع جلسته ويفتتح أعمال الجلسة رقم 32

2020/12/19 | 20:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، رفع جلستها رقم 31 التي عقدت في وقت سابق من اليوم السبت، فيما افتتحت اعمال الجلسة 32.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب رفع جلسته رقم 31 وافتتح اعمال الجلسة 32 برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وأضافت ان الجلسة رقم 32 تتضمن القراءة الثانية لـ 4 من مشاريع القوانين، منها، مقترح قانون مناهضة التعذيب، و مقترح قانون نقابة المبرمجين.

وبينت شيخ دلير، ان الجلسة تتضمن كذلك مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية.

PUKmedia هاميار علي

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