2020/12/19 | 20:10 - المصدر: عراقي نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عراقي نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الصدر: البنك المركزي والبنوك الاخرى اسيرة الفساد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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