الطاقة النيابية ترفض بالاجماع ترشيح وكيل وزير الكهرباء للانتاج

2020/12/19 | 20:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

قررت لجنة النفط والطاقة النيابية ، بالاجماع برفض ترشيح المهندس الزراعي وليد خالدالسامرائي لتبوء منصب وكيل وزيرالكهرباء للانتاج .

واعرب عضو اللجنة النائب عادل خميس المحلاوي ، عن استغرابه من ترشيح الوزير لهذه الشخصيه الفاسده لهذا المنصب على الرغم من الكم الهائل من الملاحظات والمؤشرات تجاه وفي مقدمتها عدم اختصاصه ولايملك مقومات الكفاءة.

واضاف ، في بيان صحفي تسلمته خبر برس ” ان ” الشعب ينتظر حل ازمة الكهرباء التي طال انتظارها ١٨ عام من سيء الى اسوء دون ايجاد حلول لها على الرغم من المبالغ الضخمة التي صرفت لها”، مبينا ان ” لجنة النفط والطاقة النيابية لديها احباط من الاداء الضعيف للوزير وفشله الواضح في ادارتها فضلاً عن تحكم الفاسدين بمقومات الوزارة وقرارتها.

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