2020/12/19 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد وزير التخطيط خالد بتال، السبت، ان العراق لديه 6250 مشروعاً، في حين انه تم ايقاف ادراج المشاريع الجديدة لحين اكمال المتلكئة منها.

وقال بتال في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “موازنة وزارة التخطيط معنية بالموازنةالاستثمارية، والموازنة للعام المقبل فيها تحديدات”، لافتاًإلى أنه “تم حصرعدد المشاريع المستمرة والمتلكئة والمتوقفة”.

وأشار إلى أنه “قرر إيقاف إدراج أي مشروع جديد لحين إكمال هذه المشاريع،التي يبلغ عددها نحو 6250 مشروعاً، وهناك مئات المشاريع المتوقفة بسبب أحداث داعش،وتوقف المشاريع حسب قرار347، بالتالي أولوية وزارة التخطيط هيإكمال المستمر حتى لا تصبح هناك اندثارات”، مبيناًأنه “لشحة الأموال المتوفرة في موازنة العام 2021 ستوجه الأموال إلى إكمال المشاريع،لأن المواطن يبحث عن مشاريع منجزة،ولا يبحث عن وضع أساس”.

وأوضح أن “إنجاز جميع المشاريع المعطلة والمتوقفة والمتلكئة يحتاج إلى 126 تريليون دينار،وهذا الأمر غير ممكن لأن موازنة العام المقبل ما يخصص فيها سيكون قليلاً لا يلبي حاجة المحافظات وحاجة الوزارات،ولكن هذا ما يسمح به الظرف”، مشيراًإلى أن “الخبرة والمهارة في الإدارة تكمن في الأزمات،أما إذا ما توفرت الأموال فالجميع يستطيع أن يحيل مشاريع ويستطيع أن يعمل، ولكن كيف تديرمشاريع في ظل أزمة مالية؟”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: لدينا 6250 مشروعاً واوقفنا ادراج المشاريع الجديدة لحين اكمال المتلكئة منها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: لدينا 6250 مشروعاً واوقفنا ادراج المشاريع الجديدة لحين اكمال المتلكئة منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).