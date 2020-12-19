نائب: اسعار النفط سترتفع خلال الايام المقبلة

2020/12/19 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد عضو مجلس النواب حسن خلاطي، السبت، ان اسعار بيع النفط ستواصل الارتفاع الى اسعار جديدة خلال الايام المقبلة.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الحكومة والبنك المركزي مسؤولين عن ضبط عملية بيع الدولار في الاسواق، حيث ان الارتفاع الاخير اربك الوضع الاقتصادي للبلاد وغير مقبول به”، لافتا الى ان “اسعار النفط في ارتفاع مستمر وستواصل عملية الارتفاع خلال الايام المقبلة”.

واضاف ان “مجلس النواب بانتظار وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لوضع لمسات حقيقية تعالج الازمة الراهنة”، مبينا ان “مشكلة عدم دفع الرواتب حصلت نتيجة عدم توفر السيولة النقدية لدى الحكومة”.

و اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021يخالف بنود الدستور العراقي وقوانين الميثاق الدولي.



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