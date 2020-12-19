الحشد الشعبي يطلق عملية امنية في جزيرة الحضر وصولا للحدود السورية

2020/12/19 | 20:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية في جزيرة الحضر غرب نينوى وصولاً إلى الحدود السورية....

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