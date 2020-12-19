البرلمان العراقي يصفع تحالف الشر الأمريكي الإسرئيلي السعودي

2020/12/19 | 20:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رد موجع على مرتزقة السفارة الامريكية وذيولهم من جوكرية وبعثية، وابواقهم الطائفية البغضية أمثال قناة "العربية" السعودية، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي...

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