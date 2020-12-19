البرسا يتعادل بهدفين مع فالنسيا

2020/12/19 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة 14 من الليغا.تقدم فالنسيا اولا بهدف عن طريق مختار دياخابي بالدقيقة 30 ،وسرعان ماتعادل البرسا عن طريق قائده ليونيل ميسي في الدقيقة 45 بعد اضاغته ضربة جزاء قبلها بدقيقة.وفي الشوط الثاني تقدم برشلونة عن طريق رونالد اراخو في الدقيقة 52 وتعادل فالنسيا عن طريق غوميز في الدقيقة 69.وبهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد فالنسيا في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة./انتهى3

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