الحكيم يحذر من استغلال الشباب في مشاريع لا تصب في مصلحة العراق ويدعوهم للتمييز بين منهج الدولة واللادولة

2020/12/19 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذر رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم من استغلال الشباب في مشاريع لا تصب في مصلحة العراق ويدعوهم للتمييز بين منهج الدولة واللادولة .وقال ضمن فعاليات /ديوان بغداد للنخب الشبابية/ الذي عقد تحت عنوان / صناع المستقبل/ :" ان نسبة الشباب في العراق تمثل اكثر من ٧٠٪؜ من المجتمع ممن هم دون ٣٥ سنة ، واكثر من ٩٠٪؜ ممن هم دون ٥٠ سنة ، مما يجعل العراق في صدارة الشعوب الشبابية" .واضاف :" ان الشباب العراقي يمتاز بالفاعلية والذكاء العالي ، ونحتاج الى استثمار الطاقات عبر التوجيه والتخطيط السليم للامكانات لخدمة العراق ومشروعه"، عادا خسارة العقول هي الخسارة الأكبر ولا تقارن بأي خسارة أخرى فهناك دول بنتها العقول التي احسنت توفير الأموال.واوضح الحكيم :" ان الحكمة رفعت شعار تمكين الشباب ، ولم يكن شعارا عاطفيا ، انما اولوية ستراتيجية مستندة لمعطيات".وتابع :" مازلنا نعتقد ان الشباب لم يحصلوا على فرصتهم وينتظرون الكثير"، مشيرا الى :" ان تمكين الشباب يحتاج الى الثقة بالنفس وأخذ المبادرة والعمل الجماعي والوعي السياسي وتحديد البوصلة".وعد الوعي السياسي مدخلا لبناء المشروع الوطني الحقيقي داعيا الشباب الى تفكيك الخطابات وعدم الشروع في اطلاق الاحكام المسبقة ، وحثهم على التمتمع بالعمق والحصانة والحصافة .وبين الحكيم ان "العراق بين خيار الدولة واللادولة ، ويجب ان نختار ونميز بينهما فالدولة تتحدث بالمشاريع واللادولة تتحدث عن الاشخاص ، والدولة تمثل كامل الجغرافية العراقية واللادولة تتحدث عن مناطق معينة ، والدولة تتحدث بالقانون واللادولة تحتكم للقوة والسلاح ، والدولة توحد الصفوف واللادولة تصنف الناس لأصناف مختلفة ، و ان الدولة منهج الإعتدال وسواه منهج اللادولة".وحذر الشباب من ان يكونوا بنادق لمشاريع لا تصب في مصلحة العراق مشددا على الإنطلاق من المصلحة العراقية في كل حركاتنا، مؤكدا :" ان التحالف العابر يمثل معادلة النجاح ، حيث يمثل مشروعا للموالاة والمعارضة ويحدد المسؤول عن الفشل والنجاح ويمثل فيه الجميع من الشمال الى الجنوب"./انتهى3

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