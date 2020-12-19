الصدر: البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين

2020/12/19 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، ان البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، ان “البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فورا ولا يكفي (تعويم العملة) فقد يكون ذلك سلاحا ذا حدين فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته”.

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