إنجاز تاريخي.. ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه

2020/12/19 | 20:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

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