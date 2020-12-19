بيان من مكتب الكاظمي بشأن زيارة الأردن

2020/12/19 | 20:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور المملكة الأردنية الهاشمية ويلتقي الملك عبد الله الثاني

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اجرى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

وتباحث الجانبان في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين

الشقيقين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19-كانون الأول-2020

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