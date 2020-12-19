طقس العراق.. ضباب تعقبه 3 أيام من الأمطار هذا الأسبوع بعدد من المناطق

وفي وقت سابق، أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، لليوم واليومين المقبلين.
وذكرت الهيأة في جداول توضيحية، أن "الطقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".
واضافت الجداول أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون مشابها للمنطقة الوسطى تماما، وهو ذاته في المنطقة الجنوبية".
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