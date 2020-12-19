طقس العراق.. ضباب تعقبه 3 أيام من الأمطار هذا الأسبوع بعدد من المناطق

2020/12/19 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشر المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم السبت، توقعاته لحالة الطقس خلال يوم غد وما يليه.وجاء في منشور لعطية، على صفحته في ’’فيسوك’’، تحذيرات من تشكل موجات الضباب في محافظات نينوى وصلاح الدين وبغداد، وديالى، ومحافظات الفرات الاوسط، وكذلك محافظات ذي قار والبصرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.وتابع، ان حالة الطقس خلال يوم الثلاثاء، ستكون باردة ومستقرة في عموم مناطق البلاد، اما يوم الامطار فستتأثر بعض المناطق بحالة جوية، تسفر عن سقوط امطار في عدد من المناطق وتستمر حتى مساء الخميس المقبل، يعقبها استقرار لحالة الطقس مع اجواء باردة خلال يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية، أن "الطقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

واضافت الجداول أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون مشابها للمنطقة الوسطى تماما، وهو ذاته في المنطقة الجنوبية".

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