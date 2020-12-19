مكتبه: الكاظمي أجرى زيارة عمل سريعة للأردن بحثت هذه الملفات

2020/12/19 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، السبت 19-12-2020، قيامه بزيارة سريعة للأردن بحثت عدداً من الملفات.

وقال المكتب في بيان اجرى رئيس مجلس الوزراء، ، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

وتباحث الجانبان وفق البيان مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين.

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