بسبب التفشي السريع لكورونا ..اعادة فرض الاغلاق في لندن وجنوب شرق انكلترا اعتبارًا من غد

2020/12/19 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من غد الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي:" يبدو أن هذا الانتشار يغذيه نوع جديد من الفيروس ينتقل بسهولة أكبر بكثير ".وأضاف:" لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو أنه يسبب أعراضاً مَرضية أكثر خطورة، أو يقلل من فعالية اللقاحات".واوضح جونسون :" ان الحكومة ستتخلى عن خططها الخاصة بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا خلال عيد الميلاد"./ انتهى3

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