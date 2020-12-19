الكاظمي والملك عبدالله يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

2020/12/19 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي اجرى زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان”.

واضاف البيان، ان “الطرفان تباحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين”.

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