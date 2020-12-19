البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مقترحي قانونين

2020/12/19 | 20:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.كما انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدقيين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩.

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