الكاظمي يجري زيارة عمل سريعة الى الاردن

2020/12/19 | 21:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، قيامه بزيارة سريعة للأردن بحثت عدداً من الملفات.

وقال المكتب في بيان، تلقته /المعلومة/، اجرى رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

وتباحث الجانبان وفق البيان مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين”.



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