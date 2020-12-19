2020/12/19 | 21:01 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عاجل: المالية النيابية: لا يمكن المساس برواتب موظفي الدولة مطلقاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عراقي نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 21:01.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عراقي نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: المالية النيابية: لا يمكن المساس برواتب موظفي الدولة مطلقاً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عراقي نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: المالية النيابية: لا يمكن المساس برواتب موظفي الدولة مطلقاً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: المالية النيابية: لا يمكن المساس برواتب موظفي الدولة مطلقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).