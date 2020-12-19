الكاظمي وملك الاردن يبحثان مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة على البلدين

2020/12/19 | 21:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته “عراقي نيوز”، انه “تباحث الجانبان في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين”.

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