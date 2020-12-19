مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل زيارته الى الاردن

2020/12/19 | 21:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته “الايام”، انه “تباحث الجانبان في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين”.

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