عاجل | بيان: الكاظمي والملك عبد الله الثاني بحثا مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

2020/12/19 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

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بيان: الكاظمي والملك عبد الله الثاني بحثا مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بيان: الكاظمي اجرى زيارة سريعة الى الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني

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