وزارة الزراعة: صرف وجبة مضاعفة لمسوقي بذور الحنطة في ذي قار

2020/12/19 | 21:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، صرف وجبة ثانية مضاعفة من مستحقات المسوقين لبذور الحنطة في غماس ضمن محافظة ذي قار بنسبة ٣٠٪ أخرى.

وقالت الوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2020)، إنه "ومن خلال الشركة العراقية لإنتاج البذور واستنادا لقرارات مجلس الوزراء الموقر وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، تعلن الوزارة عن صرف وجبة ثانية مضاعفة من مستحقات المسوقين لبذور الحنطة في غماس ضمن محافظة ذي قار وبنسبة ٣٠٪ أخرى"، مبينا أنه "سيكون مقدار ما تم صرفه من مستحقات لهم بنسبة ٦٠٪ وذلك لتنفيذ ما وجه به الوزير خلال جلسة هيئة الرأي الطارئة والخاصة بتوجيه الدعم الاستثنائي لمحافظة ذي قار".

وأضاف، "فيما تم تسليم مسوقي الشعير العلفي في المحافظة المذكورة لكافة مستحقاتهم المالية، وذلك للتخفيف عن كاهل الفلاحين والمزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم سيما خلال هذه الفترة التي تشهد تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية، وبما يمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم ومواصلة العمل الزراعي، وحيث يشهد القطاع الزراعي ارتفاعا ملحوظا بالانتاج بعد اعتماد خطط علمية وضعتها الوزارة لاسناد الفلاحين وتقديم الدعم اللازم لهم".

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