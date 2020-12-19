بدء توزيع لقاح مودرنا في الولايات المتحدة

2020/12/19 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }دولية: الفرات نيوز} بدات شركة مودرنا الأميركية بتوزيع لقاح كوفيد-19 داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من حصول االقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في البلاد.

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